Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı

Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

COVID-19 tedbirleri kapsamında hayata geçen "tam kapanma" süreci nedeniyle polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Polis noktalarında denetimlerini sürdüren Emniyet güçleri, emniyet kemeri ve maske kurallarına uyan sürücülere teşekkür ederken, izin belgelerini geçerlilik süresi ve yapılması gerekenler konusunda uyarıyor.

COVID-19 tedbirleri kapsamında, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma nedeniyle polis kontrol noktalarında sıkı denetim yapılıyor. Özellikle şehir girişleri ve ana arterlerde durdurdukları araçları tek tek kontrol eden ekipler, sürücü ve yolcuların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen muafiyet kapsamında olup olmadığını inceliyor.

Polis noktalarında emniyet görevlileri sürücülere, trafik kuralları ile salgın kurallarına uyulmasını istedi. Emniyet güçleri vatandaşları görev belgesi konusunda da uyararak, "Görev belgeleri 7 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. Ayın 7'sinden sonra e-devlet üzerinden kişisel olarak görev belgesi çıkartılacak. Ayın 7'sinden sonra manüel belgeler geçerli olmayacak. Eğer sistemde bir yoğunluk yaşanması durumunda da iş yeri sahibi manuel olarak görev belgesi düzenleyecek. Ama bu belgenin de 3 günlük geçerliliği olacak.

Öte yandan yolculuklar sırasında trafik kurallarına ve salgın kurallarına uyulması oldukça önemlidir" hatırlatmalarında bulundular. - YALOVA

Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı
Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı
Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı
Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı
Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı
Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Cono aşiretinden iki aile birbirine girdi, koca mahallede kıyamet koptu
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişi parkta ölü olarak bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Burak Sergen Yıldız Tilbe Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Muslera Cyle Larin Salih Uçan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalova'da sürücülere teşekkür ve uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:13:00. #1.14#

title