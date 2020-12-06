Yalova'da silahlı saldırı şüphelisinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte 2 polis yaralandı
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Yalova'da silahlı saldırı şüphelisinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte 2 polis yaralandı

06.12.2020 02:07 | Son Güncelleme: 06.12.2020 02:07
Yalova'da silahlı saldırı şüphelisinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte 2 polis yaralandı

Yalova'da iki silahlı saldırı olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte, 2 polis yaralandı.

Yalova'da iki silahlı saldırı olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda, şüphelinin gözaltına alınmasının ardından çıkan gerginlikte, 2 polis yaralandı.

Yalova'da önceki gün iki grup arasında yaşanan ve biri yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olaylarının şüphelisi Ü.B'nin yakalanması için, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ü.B'nin yakalanmasının ardından, şüpheli yakınlarıyla ekipler arasında yaşanan gerginlik sırasında 2 polis memuru yaralandı. Olay sonrasında 8 kişi daha gözaltına alındı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralı polisler, Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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