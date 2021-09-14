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Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı

AA / Fikret Mazı - Haberler | Güncel
Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çiftlik Mahallesi Stadyum Caddesinde S.T. yönetimindeki 45 AGP 291 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Sürücünün zamanında terk ettiği otomobil, olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Otomobilde maddi hasar oluştu.

Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı

Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı

Yalova'da seyir halindeki otomobil yandı

AA / Fikret Mazı - Son Dakika Haberleri
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