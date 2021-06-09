Yalova'da müsilaj temizleme çalışması sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da müsilaj temizleme çalışması sürüyor

Yalova'da müsilaj temizleme çalışması sürüyor
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'nın Altınova ilçesinde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları sürüyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında alınan kararlar doğrultusunda denizdeki müsilaj, tekne ve deniz süpürgeleri yardımıyla toplanıyor.

Altınova ilçesi Taşköprü beldesinde süren çalışmayı takip eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, yaptığı açıklamada, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğüyle başlattıkları çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Dün tersaneler bölgesindeki çalışmaların ardından bugün de Taşköprü sahilinde oluşan müsilaja müdahale edildiğini aktaran Yılmaz, "Dün yapılan çalışmada yaklaşık 32 metreküplük bir salya temizliği gerçekleştirdik. Bugün ise Yalova kıyısında yaptığımız tespitlerde Taşköprü bölgesinde yoğunluğun olduğunu gördük. Yaklaşık 10 tona yakın bir salya temizliğimiz oldu. Kıyıda da vidanjörler vasıtasıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yalova'da müsilaj temizleme çalışması sürüyor
Yalova'da müsilaj temizleme çalışması sürüyor
Yalova'da müsilaj temizleme çalışması sürüyor
Yalova'da müsilaj temizleme çalışması sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Son dakika: Bakan Kurum: '2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.'
Son dakika: Bakan Kurum: "2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız."
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Atilla Taş Hande Erçel Hasibe Eren Demet Akalın
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da müsilaj temizleme çalışması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 16:47:09. #1.15#

title