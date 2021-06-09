Yalova'da kavgada bıçaklanan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kavga sırasında bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Esenköy beldesinde yolcu minibüsü şoförlüğü yapan Yaşar B. (62) ile Yakup Köse (57) arasına henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar B. tarafından bıçakla yaralandığı iddia edilen Köse, sağlık ekiplerince götürüldüğü Çınarcık Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katil zanlısı Yaşar B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan