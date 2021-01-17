Kamp yaparken kar nedeniyle mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
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Kamp yaparken kar nedeniyle mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

17.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:59

Yalova'nın Güneyköy köyü yakınlarındaki Beşpınar mevkisinde, karavanlarıyla kamp yaparken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, AFAD ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı.

Yalova'nın Güneyköy köyü yakınlarındaki Beşpınar mevkisinde, karavanlarıyla kamp yaparken yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 20 kişi, AFAD ekipleri ve köy halkı tarafından kurtarıldı.

Kamp yaptıkları yerde kar nedeniyle mahsur kalanlar olduğu bilgisini alan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri ile Güneyköy'deki vatandaşlar, Beşpınar mevkisine gitti.

AFAD İl Müdürlüğüne ait paletli araçla bölgeye ulaşan ekipler, söz konusu 20 kişiyi alarak köye getirdi.

Köy Muhtarı Hacı Murat Erhan, yaptığı açıklamada, mahsur kalanların kendilerine ulaşıp yardım çağrısında bulunduğunu söyledi.

Köy sakinleri olarak AFAD ekipleriyle bu kişilere ulaştıklarını belirten Erhan, "Yaklaşık 4 saatlik mücadele sonrası AFAD ile mahsur kalanları bulundukları mevkiden alıp köy merkezine getirdik." dedi.

Kamp yaparken kar nedeniyle mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Kamp yaparken kar nedeniyle mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Kamp yaparken kar nedeniyle mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Kamp yaparken kar nedeniyle mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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