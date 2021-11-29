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Yalova'da kahvehanede yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yalova'da kahvehanede yangın

Yalova'da bir kahvehanede yangın çıktı.

YALOVA (İHA) - Yalova'da bir kahvehanede yangın çıktı. Kahvehanede oturan vatandaşlar canını zor kurtarırken, kahvehane kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kocadere köyü Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Tuna'ya ait kahvehanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kaçarak canlarını zor kurtaran kahvehanedeki vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı. - YALOVA

Yalova'da kahvehanede yangın

Yalova'da kahvehanede yangın

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