Yalova'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı
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Yalova'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

Yalova'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Fikret Mazı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siteler Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinde oynayan Irak uyruklu çocuğun başı, demir korkulukların arasına sıkıştı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sakinleştirdi ve demir parmaklığı açarak çocuğu kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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