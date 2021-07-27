Yalova'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde pencerenin demir korkuluğuna kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Siteler Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinde oynayan Irak uyruklu çocuğun başı, demir korkulukların arasına sıkıştı.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sakinleştirdi ve demir parmaklığı açarak çocuğu kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı