Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon: Klinikteki pislik şoke etti.. Fare ölüsü bile var
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Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon: Klinikteki pislik şoke etti.. Fare ölüsü bile var

İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon: Klinikteki pislik şoke etti.

Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon: Klinikteki pislik şoke etti.. Fare ölüsü bile var

YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yabancı vatandaşlara hizmet veren kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi.

Yalova'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi. Harabeye dönmüş bir evi kliniğe çeviren ve yabancılara diş tedavisi uyguladığı tespit edilen Suriye uyruklu S.A.A. isimli şüpheli şahıs, yabancı uyruklu vatandaşlara diş tedavisi yaptığı esnada gözaltına alındı. Klinik mühürlenirken, adli tahkikat başlatıldı.

Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon: Klinikteki pislik şoke etti.. Fare ölüsü bile var
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon: Klinikteki pislik şoke etti.. Fare ölüsü bile var
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon: Klinikteki pislik şoke etti.. Fare ölüsü bile var
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon: Klinikteki pislik şoke etti.. Fare ölüsü bile var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

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