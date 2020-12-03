İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

03.12.2020 23:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:45

Yalova'da bir kişi, işlettiği çay ocağında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Yalova'da bir kişi, işlettiği çay ocağında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Fırın Sokağı'nda bulunan çay ocağını işleten S.B, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ayağından yaralanan S.B, yakındaki bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
İşlettiği çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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