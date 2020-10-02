İhbara giden itfaiye erlerine pasta sürprizi

Yalova'da vatandaşlar, asılsız ihbarda bulunarak, belirttikleri adrese gelen itfaiye erlerine sürpriz yaptı.

Yalova'da vatandaşlar, asılsız ihbarda bulunarak, belirttikleri adrese gelen itfaiye erlerine sürpriz yaptı.

İtfaiyeyi arayan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yangın olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, konfeti ve alkışlarla karşılandı.

Kendileri için hazırlanan pastayı kesen itfaiye erleri, İtfaiye Haftası dolayısıyla hazırladıkları sürpriz için vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra itfaiye erleri ve vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İtfaiye amiri Cahit Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 yıldır itfaiye eri olduğunu belirtti.

İlk defa böyle bir sürprizle karşılaştığını aktaran Şeker, "İtfaiye, her zaman vatandaşa yardım için hazır fakat vatandaşlar da tedbirli olmalı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan