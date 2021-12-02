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Yalova'da engelli bireyler konser verdi

AA / Alirıza Sözbir - Haberler | Güncel
Yalova'da engelli bireyler konser verdi

Yalova'da engelli bireylerden oluşan topluluk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla konser verdi.

YALOVA (AA) - Yalova'da engelli bireylerden oluşan topluluk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla konser verdi.

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi ile Yalova Özel Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şube Başkanı Başkanı Fatih Olğun, kendilerinden yardım isteyen tüm vatandaşlara destek sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Programda daha sonra engelli bir genç kız tarafından "Engelli Olmak Suç Değil" şiiri okundu.

Şef Eteri Dalakishvili öncülüğünde sahne alan grup, şarkı ve türküleri seslendirip ritim tuttu.

Programda annesiyle sahneye çıkan engelli gencin zeybek oynaması, seyirciler tarafından beğeni topladı.

Programa, Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, sivil toplum örgütü temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

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AA / Alirıza Sözbir - Son Dakika Haberleri

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