Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
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Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı

Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

MARMARA Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), bir süre önce dağıldığı Yalova kıyılarını yeniden beyaza bürüdü.

MARMARA Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), bir süre önce dağıldığı Yalova kıyılarını yeniden beyaza bürüdü. Feribot seferlerinin yapıldığı Altınova ve Çiftlikköy'de deniz yüzeyini kaplayan müsilaj, dronla havadan görüntülendi.

Marmara Denizi'nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan müsilaj, yeniden Yalova kıyılarını kapladı. Deniz yüzeyinden bir süre dağılan müsilajın kıyılarda tekrar etkili olması, kent sakinleri ile balıkçıları endişelendirdi. Müsilaj, özellikle Altınova ve Çiftlikköy'de deniz yüzeyini beyaza bürüdü. Feribot seferlerinin düzenlendiği bölgede yoğunlaşan müsilaj, havadan dronla görüntülendi. Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin başlattığı müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor. 


Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı
Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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