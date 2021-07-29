Yalova'da balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Yalova'da evinin balkonunda Hint kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Yalova'da evinin balkonunda Hint kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy'de bir kişinin, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin U.Y'yi yakaladığı operasyonda balkonda yapılan aramada ise saksıda 4 Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan