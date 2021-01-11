Yalova'da 77 yaşındaki kadının yardımına zabıta ekipleri koştu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 77 yaşındaki Hikmet Demirtaş, sokağa çıkma izninin olduğu saatlerde yardım istediği zabıta ekibi sayesinde alışverişini yapıp, faturalarını ödedi.

Çiftlikköy'de 65 yaş üstü olduğu için 3 saatlik sokağa çıkma izninde alışveriş, fatura ödeme gibi işlerini halletmek isteyen Demirtaş, ulaşım konusunda sıkıntı yaşaması üzerine Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yardım istedi.

Yaşlı kadının Sahil Mahallesi'ndeki evine yönlendirilen zabıta ekibi, Demirtaş'ı önce alışverişe götürdü.

Alışverişini yapmasına yardım eden ekip, yaşlı kadının faturalarını yatırmasına da yardımcı oldu.

Demirtaş, "Günde 3 saat dışarı çıkabildiğim için işlerimi kısa zamanda halletmem gerekiyordu. Çiftlikköy Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne ulaşarak durumumu anlattım. Sağ olsunlar hemen geldiler, markete giderek alışverişimi de yapmama yardım ettiler. Ardından da fatura ödemelerimi yapmama refakat ettiler. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı