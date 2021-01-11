Yalova'da 77 yaşındaki kadının yardımına zabıta ekipleri koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalova'da 77 yaşındaki kadının yardımına zabıta ekipleri koştu

11.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:00
Yalova'da 77 yaşındaki kadının yardımına zabıta ekipleri koştu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 77 yaşındaki Hikmet Demirtaş, sokağa çıkma izninin olduğu saatlerde yardım istediği zabıta ekibi sayesinde alışverişini yapıp, faturalarını ödedi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 77 yaşındaki Hikmet Demirtaş, sokağa çıkma izninin olduğu saatlerde yardım istediği zabıta ekibi sayesinde alışverişini yapıp, faturalarını ödedi.

Çiftlikköy'de 65 yaş üstü olduğu için 3 saatlik sokağa çıkma izninde alışveriş, fatura ödeme gibi işlerini halletmek isteyen Demirtaş, ulaşım konusunda sıkıntı yaşaması üzerine Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yardım istedi.

Yaşlı kadının Sahil Mahallesi'ndeki evine yönlendirilen zabıta ekibi, Demirtaş'ı önce alışverişe götürdü.

Alışverişini yapmasına yardım eden ekip, yaşlı kadının faturalarını yatırmasına da yardımcı oldu.

Demirtaş, "Günde 3 saat dışarı çıkabildiğim için işlerimi kısa zamanda halletmem gerekiyordu. Çiftlikköy Belediyemizin Zabıta Müdürlüğüne ulaşarak durumumu anlattım. Sağ olsunlar hemen geldiler, markete giderek alışverişimi de yapmama yardım ettiler. Ardından da fatura ödemelerimi yapmama refakat ettiler. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Tolga Ciğerci Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da 77 yaşındaki kadının yardımına zabıta ekipleri koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 19:05:02. #1.14#
title