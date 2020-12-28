Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:52

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan kareleri inceleyen Tutuk, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", spor kategorisinde de Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde" isimli fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çok beğendiğini dile getiren Tutuk, "Haber kategorisindeki fotoğrafı çok beğenmiştim. Yaşam kategorisinde ise Haliç'teki gökkuşağı ilgimi çekti. Sporda da beğendiğim kare benim için etkileyiciydi, bir Fenerbahçeli olarak alkışlıyorum. Fotoğraflara tek tek baktım. 2020 yılı belki biraz karamsar geçti ama bütün yıl gözümün önünden geçmiş oldu. Ben seçimlerimi yaptım, en güzel olan fotoğraflar kazansın diyorum." ifadelerini kullandı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Öznur Çalık Özlem Zengin Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:52:15. #1.15#
title