Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, yalnız yaşayan Ramazan Nazlı (70), evinde ölü bulundu.

Görgü Cami Mahallesi eski cezaevi karşısında bulunan tek katlı evde yıllardır yalnız yaşayan ve kimsesi bulunmayan Ramazan Nazlı'nın birkaç gündür evden çıkmaması üzerine komşuları şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kapıyı açarak eve girdiklerinde Nazlı'yı yatağında hareketsiz halde bulunca sağlık görevlilerine haber verdi.Nazlı'nın vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine evde yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ramazan Nazlı'nın, donarak öldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.