YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşayan Mesut Fıçıcı (49), müstakil evinin bahçesinde ölü bulundu.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yalnız yaşayan Mesut Fıçıcı (49), müstakil evinin bahçesinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre vücudunda kesici ve delici bir yaraya rastlanmayan Fıçıcı'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Yunus Emre Mahallesi 4270 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evin bahçesinde, bugün saat 14.30 sıralarında, Mesut Fıçıcı'yı hareketsiz yatarken gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fıçıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, vücudunda kesici veya delici bir izine rastlanmadığı öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Fıçıcı'nın 8 yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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