: Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:47

İzmir'deki Folkart Galeri'de sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli ressamlarından biri olan Fikret Mualla'nın 55 eserinden oluşan bir sergi açıldı. Sergide, Paris Ekolü'nün özgür ve özgün temsilcisine ait eserlerin yanı sıra mektupları, kitapları ve kişisel eşyaları da yer alıyor

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