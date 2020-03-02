Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla
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Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla

İzmir'deki Folkart Galeri'de sadece Türkiye'nin değil dünyanın önemli ressamlarından biri olan Fikret Mualla'nın 55 eserinden oluşan bir sergi açıldı.

02.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:47

'deki Folkart Galeri'de sadece 'nin değil dünyanın önemli ressamlarından biri olan 'nın 55 eserinden oluşan bir sergi açıldı. Sergide, Ekolü'nün özgür ve özgün temsilcisine ait eserlerin yanı sıra mektupları, kitapları ve kişisel eşyaları da yer alıyor



Haber Videosu

: Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla
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