Yalnız Kurt nerede çekiliyor? ATV Yalnız Kurt dizisi hangi şehirde çekildi? Çekim yeri ve mekanları nerede?

Yalnız Kurt nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Osman Sınav imzalı yapım, birbirinden özel sahneleri ve diyaloglarıyla izleyenlerin dikkatini çekerken dizinin ilk bölümüne "Dede Korkut Duası" damga vurmuştu. Kumandan, kollarında can veren Esra'nın ağzından çıkan sözlere eşlik etti. ATV Yalnız Kurt dizisi hangi şehirde çekildi? Çekim yeri ve mekanları nerede?

YALNIZ KURT KONUSU

Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Yalnız Kurt oyuncu kadrosu usta oyuncuları, genç isimlerle buluşturuyor. Dizide Yeşilçam'ın usta ismi Cihan Ünal'a, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncular eşlik ediyor.

Cihan Ünal - Kumandan (Davut Bahadır)

Hasan Denizyaran - Altay

Damla Colbay - Sare

Kürşat Alnıaçık - Viking (Tekin Giritli)

Murat Han - Doğan

Polat Bilgin - Nizam

Hilmi Özçelik - Ahmet

Yaprak Medine - Mira

Göktan Oktay Göztepe - Akif

Almina Günaydın - Ela

YALNIZ KURT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" kullanılan mekanları ve görkemli prodüksiyonu ile dikkat çekti. Ekranın yeni dizisi Yalnız Kurt'un çekim yerlerine dair henüz detaylar netleşmiş değil ancak çekimlerin büyük bölümünün İstanbul'da yapıldığı düşünülüyor.

Güçlü senaryosu ve etkileyici prodüksiyonu ile gündemden düşmeyen dizinin mekanları da ilgi çekti. Birinci bölümde üç farklı dönem işlenen dizide, mekanlardaki dönemsel değişimler büyük beğeni topladı.

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