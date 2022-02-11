Yalnız Kurt nerede çekiliyor? ATV Yalnız Kurt dizisi hangi şehirde çekildi? Çekim yeri ve mekanları nerede?
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Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana hem televizyonda hem de sosyal medyada dikkat çeken Yalnız Kurt nerede çekiliyor? The WIT tarafından Ocak 2022'de Social Wit List'e de dahil edilen ATV Yalnız Kurt dizisi hangi şehirde çekildi? Çekim yeri ve mekanları nerede? Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan darbeleri, faili meçhul cinayetleri ve terör olaylarını bir kez daha gündeme taşıyan Yalnız Kurt'un ilk bölümü büyük bir heyecanla izlenmişti.
Yalnız Kurt nerede çekiliyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Osman Sınav imzalı yapım, birbirinden özel sahneleri ve diyaloglarıyla izleyenlerin dikkatini çekerken dizinin ilk bölümüne "Dede Korkut Duası" damga vurmuştu. Kumandan, kollarında can veren Esra'nın ağzından çıkan sözlere eşlik etti. ATV Yalnız Kurt dizisi hangi şehirde çekildi? Çekim yeri ve mekanları nerede?
Yeni dizi Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbeleri, büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor.
Yalnız Kurt oyuncu kadrosu usta oyuncuları, genç isimlerle buluşturuyor. Dizide Yeşilçam'ın usta ismi Cihan Ünal'a, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi oyuncular eşlik ediyor.
- Cihan Ünal - Kumandan (Davut Bahadır)
- Hasan Denizyaran - Altay
- Damla Colbay - Sare
- Kürşat Alnıaçık - Viking (Tekin Giritli)
- Murat Han - Doğan
- Polat Bilgin - Nizam
- Hilmi Özçelik - Ahmet
- Yaprak Medine - Mira
- Göktan Oktay Göztepe - Akif
- Almina Günaydın - Ela
Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi "Yalnız Kurt" kullanılan mekanları ve görkemli prodüksiyonu ile dikkat çekti. Ekranın yeni dizisi Yalnız Kurt'un çekim yerlerine dair henüz detaylar netleşmiş değil ancak çekimlerin büyük bölümünün İstanbul'da yapıldığı düşünülüyor.
Güçlü senaryosu ve etkileyici prodüksiyonu ile gündemden düşmeyen dizinin mekanları da ilgi çekti. Birinci bölümde üç farklı dönem işlenen dizide, mekanlardaki dönemsel değişimler büyük beğeni topladı.