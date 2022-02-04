Yalnız Kurt Mira kim? Yaprak Medine kimdir, kaç yaşında?

Yalnız Kurt Mira kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Mira geliyor. Peki, Mira kimdir, kaç yaşında? Mira gerçek adı nedir? Mira karakterini kim canlandırıyor? Yaprak Medine kimdir? Yaprak Medine rol aldığı diziler hangileri? Yaprak Medine kaç yaşında, nereli?

YALNIZ KURT MİRA KİM?

Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...

YAPRAK MEDİNE KİMDİR?

Yaprak Medine, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Foto model olan Yaprak Medine, tanıtım ve dizi oyuncusu Yaprak Medine, oyunculuk eğitimini tamamlayan güzel oyuncu, önce Eti Karam Gurme reklamında rol almış, ardından 2020 yılında yayınlanmaya başlayan Aram Menajerim dizisinde Beren karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olan oyuncu, dizide Beren karakterini canlandıracaktır. Son olarak Yalnız Kurt dizisinde Mira karakterini canlandırıyor.

Yaprak Medine Hangi Dizi ve Filmlerde Rol Aldı?

Son Yaz (Cemre Sancaktar)

Menajerimi Ara (Beren, Tv dizisi 2020)

Yarım Kalan Aşklar

Gazapizm: Ölüler Dirilerden Çalacak (kısa Video Film, 2018)

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