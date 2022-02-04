Yalnız Kurt Fetullah Gülen'i mi anlatıyor? Yalnız Kurt'ta Fetö mü anlatılıyor? Fetullah Gülen olduğu düşünülen Fettah Dahhak gerçekte kimdir?

Yalnız Kurt Fetullah Gülen'i mi anlatıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi yapımlarda imzası olan Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciler ile buluştu. Yalnız Kurt Fetö'yü mü anlatıyor?

YALNIZ KURT FETULLAH GÜLEN'İ Mİ ANLATIYOR?

Senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı, Çağatay Tosun'un yönetmeliğini yaptığı yapımın ilk bölümünde bir detay seyircilerin gözünden kaçmadı.

1961'de Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan cinayetleri, ihanetleri ve terör olaylarını konu edinen dizide "Fettah Dahhak" karakteri dikkat çekti. Dahhak, Arapça'da "gülen" anlamına geliyor. Söz konusu karakterin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i anlattığı öne sürüldü.

YALNIZ KURT "FETTAH DAHHAK" KİMDİR?

Dahhak, İran mitolojisinde insan beyni yiyen kocaman bir yılan olarak geçmektedir. Dizinin ilk bölümünde Dahhak'ın kim olduğu detaylı şekilde anlatılmaktadır. Dizide yer alan kağıt parçasında "Fettah Dahhak, Vaiz Amerikan Ajanıdır." şeklinde yazı göze çarpıyor.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU

Dizi Asya'da geçen bir Türk efsanesiyle başlıyor, hikâye daha sonra 1950'ler ve 60'ların Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşıyor. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. 1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edilecek olan dizide; 15 Temmuz darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak.

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