Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı

28.11.2020 00:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:06
Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalar sona erdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sivil inisiyatiflerin gayretleriyle "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalar sona erdi. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, işletme sahipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Belediye ekipleri, Misgibi1Bodrum gönüllüleri ve ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de katıldığı etkinlikle bölgede temizlik çalışması yaptı.

Bölgede gönüllüler ve belediye personeli ile birlikte çöp toplayan Ekinci, çevre konusunda herkesin daha bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Bütün sahillerimiz çok değerli hazinelerimiz. Çok üzücü bunların böyle atılması, bu plastiklerin, şişelerin, yenen torbaların, kağıtların bırakılması. Yere çöp atmak, poşet atmak, şişe atmak artık o kadar ilkel ki, çok üzücü" dedi.

Kendisinin de baba tarafından Azeri olduğunu belirten Tuğba Ekinci, etkinlik sonunda sahilde her iki ülkenin bayraklarını dalgalandırarak belediye personeliyle birlikte "Ne mutlu Türk'üm diyene! İki devlet bir millet" diyerek etkinliği tamamladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Dünyanın umut bağladığı korona aşısından kötü haber! Eleştiriler üzerine harekete geçildi
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında

Küdür Yarımadası'nda yıllarca beach club olarak kullanılan alanda, toprak altına gömülü olan su, elektrik ve telefon hatlarının oluşturduğu plastik görüntüleri, bahçe atıkları ve yıkımdan kaynaklı oluşan kirlilik de belediye ekiplerince ortadan kaldırıldı. 350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte tarihi kaya mezarlarını da içinde barındıran yarımada doğal güzelliğine kavuştu.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Tuğba Ekici Bodrum'da çöp topladı
Tuğba Ekici Bodrum'da çöp topladı
Berkay Şahin sonunda maskeyi taktı
Berkay Şahin sonunda maskeyi taktı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalıkavak sahiline giden Ekici, eldivenleri taktı koyu pırıl pırıl yaptı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 00:07:33. #1.14#
title