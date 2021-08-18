Yalıhüyük'te yaralı halde bulunan leylek tedavi edildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaralı olarak bulunan Leylek, Bozkır ilçesinde tedavi edildi.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaralı olarak bulunan Leylek, Bozkır ilçesinde tedavi edildi.

Yalıhüyük ilçesinde akşam saatlerinde Serkan Çınar ve Ufuk Yavuz tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi ettirilmek üzere Bozkır ilçesindeki veterinere götürüldü.

Yaralı leyleğin tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Ali Kaya, yaptığı açıklamada "Dün akşam Yalıhüyük'lü Serkan Çınar ve Ufuk Yavuz kardeşlerimiz, can dostlarımızdan yaralı leyleği görüp bize getirdiler. Biz de yaralı leyleğin ayağının kırıldığını görüp, ayağını alçıya alıp tedavisini yaptık."

Leyleğin bakımını üstlenen Serkan Çınar da 10 gün baktıktan sonra bacağındaki alçıyı çıkarıp doğaya bırakacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin