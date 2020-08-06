Yalıhüyük'te "Sağlık için hepimiz için" denetimi yapıldı Yalıhüyük'te, İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Konya Valiliğinin yönergesi kapsamında yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele kapsamında "Sağlık için hepimiz için" denetimi yapıldı.

Yalıhüyük'te, İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Konya Valiliğinin yönergesi kapsamında yeni tip koronovirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele kapsamında "Sağlık için hepimiz için" denetimi yapıldı. Kamu kurum personel amirleri, hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi, işletme sahiplerine ve vatandaşlara uyarılarda bulundular. Denetimlerde işletmelerin genel sağlık kurallarına dikkat ettikleri gözlendi. Market, kıraathane, berber, fırın gibi işyerleri büyük bir titizlikle denetlenirken Kovid-19 ile etkin mücadele için hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralarına uyulması istendi. Kaynak: AA