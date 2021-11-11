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Yalıhüyük'te fidan dikme etkinliği

AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
Yalıhüyük'te fidan dikme etkinliği

İlçenin Hüyük mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde yüzlerce fidan toprakla buluştu.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - İlçenin Hüyük mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde yüzlerce fidan toprakla buluştu.

İlçe Tarım Müdürlüğünün organize ettiği ve Yalıhüyük Belediyesinin destek verdiği etkinlik şölen havasında geçti.

Kaymakam Ertuğrul Bayram etkinliğe katılan öğrencilerle yakından ilgilenerek, birlikte fidan dikti.

Etkinliğe Yalıhüyük Kaymakamı Ertuğrul Bayram, Belediye başkan vekili Kemal Demir Daire müdürleri Kamu kurum temsilcileri, Öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri
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