Yalıhüyük'te bakliyat ekimi modernleşiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalıhüyük'te bakliyat ekimi modernleşiyor

Yalıhüyük'te bakliyat ekimi modernleşiyor
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, bakliyat tarımının modern makinalarla yapılması için hazırlanan "KOP ile Yalıhüyük'te Bakliyat Ekimi Makineleşiyor" projesi kabul edildi.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, bakliyat tarımının modern makinalarla yapılması için hazırlanan "KOP ile Yalıhüyük'te Bakliyat Ekimi Makineleşiyor" projesi kabul edildi.

Konya Ovası Projesi (KOP) Başkanlığı tarafından kabul edilen projeyle ilgili bilgi veren Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, AA muhabirine, projenin kabulünden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Projenin amacının, bölgede yaygınlaşan bakliyat tarımının, modern makinalarla yapılmasını sağlamak ve üretimi arttırmak olduğunu ifade eden Semerci, şunları kaydetti:

"İlçenin tarımsal ve hayvansal üretimde yaşanan sorunlara, çağın gerekliliklerine uygun çözümler bulmak, aynı zamanda üretimi geliştirmek amacıyla farklı konularda projeler hazırlıyoruz. Geçen yıl hazırladığımız bu proje de bu sene KOP Başkanlığı tarafından kabul gördü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında
Kafasını kaldırama çarptıktan 22 gün sonra öldü! Yumruğu atan akraba yeniden gözaltında
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Sezen Aksu Acun Ilıcalı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalıhüyük'te bakliyat ekimi modernleşiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.07.2021 15:55:10. #1.13#

title