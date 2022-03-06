Yalıhüyük Gölcük yaylasının yolları açıldı

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesine bağlı Gölcük yaylası iç yolları, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ve ilçe belediyesi çalışanlarının ortak çalışmasıyla açıldı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, yaylanın iç yollarını yoğun bir çalışma ile açtıklarını söyledi.

Koçer ayrıca, "Yaylada evi bulunan ve kar nedeniyle zarar görebilecek çatıları temizlemeleri noktasında iç yolların açılması büyük önem taşıyordu. Vatandaşlar gelip yayla evlerini kontrol edebilirler." dedi.

Öte yandan Suğla Gölü çevresinde bulunan arazilerdeki taşkın suları da DSİ'ye ait pompalarla tahliyesinin gerçekleştiğini belirten Koçer, "Bu yıl çiftçiler içinde inşallah bereketli bir yıl olacak." dedi.