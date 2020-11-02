Milyonluk yalıdaki skandal "Cadılar Bayramı" partisi kameralara yansıdı

Ünlü iş insanının Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman'ın Bebek'teki villasında koronavirüs salgınına rağmen "Cadılar Bayramı" partisi düzenlendi. Skandal partiye polis tarafından baskın yapıldı. Parti ve baskın kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından sonlandırılan partidekilere ise idari para cezası kesildi.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında enkaz altındaki insanları kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü iş insanı Kemal Gülman ve Feryal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Beşiktaş Bebek'teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen "Cadılar Bayramı" partisi düzenledi. Yaklaşık 270 kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye, gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

BEŞİKTAŞ POLİSİNDEN PARTİYE BASKIN

İhbar üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, villaya baskın düzenledi. Baskın sonucunda partiye katılanlara "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari para cezası kesildi. Cezai işlemin ardından parti polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Partiyi düzenleyen organizatör Ç.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete davet edildi. İfadesi alınan organizatör ardından emniyette ayrıldı.

Partilere göz açtırmayan Beşiktaş polisinin otel ve rezidanslarda verilen partileri de mercek altına aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı