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Yalı Çapkını final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkını neden final yapıyor?

Yalı Çapkını final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkını neden final yapıyor?
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı, cuma akşamlarının soluksuz izlenen dizisi Yalı Çapkını ekranlara veda ediyor. İlk iki sezonda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren dizi, düşen reytingler nedeniyle üçüncü sezonun ardından final yapma kararı aldı. 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak 101. bölümüyle, ekran başındaki milyonlarca izleyicisine elveda diyecek. Yalı Çapkını final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkını neden final yapıyor?

23 Eylül 2022 tarihinde izleyicisiyle buluşan ve Alptekin Bozkurt ile Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği Yalı Çapkını, ilk iki sezonunda reyting rekorları kırarak büyük bir başarı elde etti. Ancak üçüncü sezon, beklentileri karşılamakta zorlanınca reytinglerde yaşanan düşüş dizi için final kararını beraberinde getirdi. Bu durum, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırarak, dizinin tutkunları arasında hem üzüntü hem de veda mesajlarına vesile oldu. Yalı Çapkını final mi yapıyor, bitiyor mu?

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı, cuma akşamlarının soluksuz izlenen dizisi Yalı Çapkını ekranlara veda ediyor. İlk iki sezonda başarılarıyla adından sıkça söz ettiren dizi, düşen reytingler nedeniyle üçüncü sezonun ardından final yapma kararı aldı. 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak 101. bölümüyle, ekran başındaki milyonlarca izleyicisine elveda diyecek.

Yalı Çapkını final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkını neden final yapıyor?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramazan Bayramı'nın hemen ardından ekranlara veda etmesibeklenen Yalı Çapkını, 4 Nisan Cuma günü yayınlanacak 101. bölümüyle izleyicilerine son kez "merhaba" diyecek. Diziye veda eden yalnızca izleyiciler değil; Ferit Korhan karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir de finalin ardından askerlik görevine başlayacak.Üç sezon süren bu görkemli hikâyenin ardından Yalı Çapkını, ekranlarda derin bir iz bırakarak hüzünlü bir veda gerçekleştiriyor.

Yalı Çapkını final mi yapıyor, bitiyor mu? Yalı Çapkını neden final yapıyor?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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