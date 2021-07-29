Yalçın, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü görevine başladı
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Yalçın, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü görevine başladı

Yalçın, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kdz. Ereğli İşletme Müdürü Ayhan Yalçın görevine başladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kdz. Ereğli İşletme Müdürü Ayhan Yalçın görevine başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde Uşak İşletme Müdürü görevini yürütmekte iken Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğü'ne ataması yapılan Ayhan Yalçın, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü olarak görevine başladı.

Yalçın'ı makamında ziyaret eden Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu hayırlı olsun diyerek yeni görevinde başarılar diledi. Görev tesliminde Kdz. Ereğli İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri de hazır bulundu. - ZONGULDAK

Yalçın, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü görevine başladı
Yalçın, Kdz. Ereğli İşletme Müdürü görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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