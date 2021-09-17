Yalancı 'Okay' kimdir? Yalancı dizisi Okay Aytekin kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Okay (Şahin Irmak) kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Yalancı 'Okay' kimdir? Yalancı dizisi Okay Aytekin kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Okay (Şahin Irmak) kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Yalancı 'Okay' kimdir? Yalancı dizisi Okay Aytekin kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Okay (Şahin Irmak) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni başlayan dizi Yalancı'nın oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Dizide hangi karakteri kim canlandırıyor araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Yasemin oldu. Peki, Yalancı 'Okay' kimdir? Yalancı dizisi Okay Aytekin kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Okay (Şahin Irmak) kimdir, kaç yaşında, nereli? Okay Aytekin hakkında bilgiler haberimizde...

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı dizisi bugün başladı. Büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Yalancı 'Okay' kimdir? Yalancı dizisi Okay Aytekin kimdir, kim canlandırıyor? İşte tüm detaylar...

Dizideki Okay Aytekin karakterini "Şahin Irmak" canlandırmaktadır.

Yasemin'le evli. İki çocuğu var. Derin ve Burak. Avukat. Çalışkan, fedakâr, akıllı, sevecen bir kişiliği var. Ailesi için yapamayacağı şey yok. İşi uygun olduğu için, evden çalışıyor. Çocuklara bakma görevini gönüllü olarak üstleniyor. Başkalarına ayna olma, esintisiz sakin hayatından koparak fırtınanın içinde yeni yolları keşfetme hikayesi onunki. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

29 Eylül 1981 tarihinde İzmir'de doğdu. Televizyon kariyerine 2007 yılında Karayılan dizisi ile başladı. Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğinde bir çok kıymetli ustadan hem oyunculuk hem yazarlık dersi aldı. Başta Çok Güzel Hareketler Bunlar olmak üzere birçok film, dizi, devlet tiyatrosu, özel tiyatrolar ve TV show'unda yer almıştır. Kariyerine oyunculuğun yanı sıra senarist olarakta devam eden Şahin Irmak yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Yalancı 'Okay' kimdir? Yalancı dizisi Okay Aytekin kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Okay (Şahin Irmak) kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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