Yalancı ne zaman? Yalancı dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yalancı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Yalancı ne zaman? Yalancı dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yalancı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Yalancı ne zaman? Yalancı dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yalancı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Show TV'nin yeni başlayan dizisi Yalancı hakkında bazı konular araştırılıyor. Merak edilen konuların başında Yalancı dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yalancı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları geliyor. Peki, Yalancı ne zaman? Yalancı dizisi uyarlama mıdır? İşte detaylar...

Yalancı hangi diziden ve filmden uyarlama? Yalancı ne zaman? Yalancı dizisi uyarlama mı? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yalancı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara gelecek.

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır.

Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

Liar, Harry ve Jack Williams tarafından yaratılan ve ITV ile SundanceTV tarafından ortaklaşa üretilen bir İngiliz gerilim televizyon dizisidir. Dizide Joanne Froggatt ve Ioan Gruffudd, ilk çekimleri kendileri, arkadaşları ve aileleri için geniş kapsamlı sonuçlara yol açan iki kişiyi canlandırıyor. Dizi, 11 Eylül 2017'de ITV'de yayınlandı ve ilk dizisi 16 Ekim 2017'de sona erdi. İlk çıkışının ardından olumlu eleştiriler aldı ve birçok eleştirmen Froggatt ve Gruffudd'un performanslarını övdü. Program, 2 Mart 2020'de prömiyer yapan ve 6 Nisan 2020'de sona eren ikinci ve son bir dizi için yenilendi.

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Haber: Yalancı ne zaman? Yalancı dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Yalancı dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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