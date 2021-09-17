Yalancı 'Murat' kimdir? Yalancı dizisi Murat Özdal kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Murat (Cemal Toktaş) kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Yalancı 'Murat' kimdir? Yalancı dizisi Murat Özdal kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Murat (Cemal Toktaş) kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Yalancı 'Murat' kimdir? Yalancı dizisi Murat Özdal kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Murat (Cemal Toktaş) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeni başlayan dizi Yalancı'nın oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Dizide hangi karakteri kim canlandırıyor araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Yasemin oldu. Peki, Yalancı 'Murat' kimdir? Yalancı dizisi Murat Özdal kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Murat (Cemal Toktaş) kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Özdal hakkında bilgiler haberimizde...

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı dizisi bugün başladı. Büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Yalancı 'Murat' kimdir? Yalancı dizisi Murat Özdal kimdir, kim canlandırıyor? İşte tüm detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Dizideki Murat Özdal karakterini "Cemal Toktaş" canlandırmaktadır.

Deniz'in eski kocası. Yasemin'in çocukluk arkadaşı. Asayiş biriminde komiser. Dışa dönük, yardımsever, cömert bir adam Murat. Rekabetçi, çabuk gaza gelen bir yapısı var. Ailenin tek erkek çocuğu olmasından hafif ukala. Herkesin kurtarıcısı olmaya çalışırken kenarına kadar geldiği uçurumdan kendini kurtarma hikayesi onunki.

1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lisans eğitimini İstanbul'da tamamladı.İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu "Taşra Kabare "de, "Temizlik İşleri", "Kel Şarkıcı", "Ölüm Hastalığı" , "Düşperest", "Alacakaranlık Kuşağı" adlı tiyatro ve kabare projelerini üretti ve rol aldı. "Kel Şarkıcı", "Direklerarası Seyirci Ödülleri"nde en iyi kostüm tasarımı, "Düşperest" ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Aralık 2018'de sahnelere merhaba diyen, yine Taşra Kabare yapımı "Sultana" kabare oyunu ile ilk kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıktı. 2020'de pandemi kısıtlamaları karşısında özel tiyatroların ayakta kalabilmesi adına tasarlanan BOA SAHNE yapımı "#HEŞTEG" adlı oyunda dijital platformda seyirci ile buluştu.

Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı "Kara Köpekler Havlarken"filmi ile sinemaya başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmindeki "Kadri" rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2009'da Tuna Kiremitçi'nin "Adını Sen Koy" filminde "Ilgaz" rolünde izlediğimiz Toktaş, "Sıla", "Doktorlar", "Tövbeler Tövbesi", "Böyle Bitmesin", "Yılanların Öcü", "Meryem", "Bizim Hikâye", "Vurgun" ve " Uyanış Büyük Selçuklu"dizi projelerinde rol aldı. Şu an ise "Yalancı" adlı dizi projesinde çalışmalarına devam ediyor…

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Haber: Yalancı 'Murat' kimdir? Yalancı dizisi Murat Özdal kimdir, kim canlandırıyor? Yalancı Murat (Cemal Toktaş) kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler
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