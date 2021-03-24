Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı

24.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:00
Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı

Afyonkarahisar'da dün yaşanan yoğun kar yağışı sonrası kent adeta beyaz bir örtü ile kaplanırken, yalancı baharı aldanıp çiçek açan ağaçlar ise kar altında kartpostallık manzara oluşturdu.

Afyonkarahisar'da dün yaşanan yoğun kar yağışı sonrası kent adeta beyaz bir örtü ile kaplanırken, yalancı baharı aldanıp çiçek açan ağaçlar ise kar altında kartpostallık manzara oluşturdu.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden yağış kar yağışı sonrası kent beyaz örtü ile kaplandı. Mart ayının son haftasında olunmasına rağmen kentte adeta kara kış yağan kar ile birlikte geri döndü. Kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi'de adeta beyaz gelinliğini giyerken, yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar ise kar altında seyrine doyumsuz bir manzara sundu. Bazı fotoğraf meraklıları ise yapan kar manzarasını görüntülemek için sabah erken saatlerde soluğu ormanlık ve mesirelik alanlarda aldı.

Yağış ile birlikte kentte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Ayrıca kentte kalınlığı yer yer 12 santimetrelere kadar ulaştı. Kentte olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar devam edeceği öğrenilirken, sıcaklıkların ise özellikle geceleri '0' derecenin altında olacağı belirtildi.

Öte yandan, kentte yağan kar sonrası sabah erken saatlerde yollarda yaşanan buzlanmaya bağlı olarak çok sayıda yaralanmalı ve maddi hasarlı kazanın meydana gelmesine sebep oldu. - AFYONKARAHİSAR

Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı
Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı
Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı
Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı
Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı
Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Bülent Uygun Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalancı bahara aldanıp çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:18:20. #1.14#
title