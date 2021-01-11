'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
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'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

11.01.2021 08:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:17
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

TRABZON'un Tonya ilçesinde, sıcak hava nedeniyle pek çok endemik bitki türünün yanı sıra bazı meyve ağaçları çiçek açtı, karayemişler ise meyve vermeye başladı.

TRABZON'un Tonya ilçesinde, sıcak hava nedeniyle pek çok endemik bitki türünün yanı sıra bazı meyve ağaçları çiçek açtı, karayemişler ise meyve vermeye başladı. Kışın ağaçlarda çiçek ve meyvelerin filizlendiğini görenler şaşkına dönerken, arıların erken açan çiçeklerdeki çalışması da ilgi odağı oldu.

Karadeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması, yalancı bahar yaşanmasına neden oldu. Trabzon'un Tonya ilçesinde meyve ağaçlarıyla birlikte, baharın müjdecisi olarak bilinen mimoza ve çan gibi birçok endemik bitki türleri, sıcak havaya aldanınca karanfil verip çiçek açtı. Kış mevsimi olmasına rağmen bahardan kalma günlerin yaşandığı ilçede, yenidünya ve erik ağaçları erken çiçeklenirken, bazı karayemişler ise meyve vermeye başlaması ilgi çekti. Çiçek veren meyvelerin yanı sıra yaşanan durumdan nasiplenen arıların hummalı çalışması ilgi odağı oldu. Karadenizli kadınlar ise, hava durumunu fırsata dönüştürerek, bağ ve bahçe işlerine yöneliyor. 

'ŞAŞIRDIK'İlçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe Yıldız, "Havalar güzel olunca yenidünya ağaçları çiçek açtı, meyve vermeye başladı. Karayemişler, erik ağaçları çiçek açtı fındıklar tomurcuklandı. Şaşırdık" dedi.'YAZ GELDİ'Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları kuraklığı da beraberinde getirdiğini söyleyen Süleyman Köse, "Yaz havası geldi, ağaçlar çiçek açtı. Kar yağmadı sular akmıyor kuraklık oldu" diye konuştu.'DENİZ OLSA YÜZMEMEK ELDE DEĞİL'

İlçede 15 yıldır böyle bir sıcaklığın görülmediğini belirten Rüstem Altuntaş da "Burada böyle bir hava görülmedi. Bütün millet bahçelerinde. Şu anda üzüldüğümüz yer kuraklığın gelmesi, susuzluktan yakınıyoruz, sularımız aksa başka önemi yok. Tonya Türkiye'nin yatırım cennetidir bütün yatırımcıları Tonya'ya davet ediyoruz. Şu anda Tonya'da deniz olsa yüzmemek elde değil" dedi.


'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
'Yalancı bahara' aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İnan KALYONCU

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