Yalan sözleri! Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözleri! 'Yalan' şarkı sözleri nedir, şarkı hakkında bilgiler!

Yalan şarkısının söz ve müziği Sinan Akçıl'a aittir. Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz...

SİNAN AKÇIL & DEMET AKALIN - YALAN SÖZLERİ

Evet, kabul bir tanem bir kıymet vardı hala

Senin o gerçek yüzünü görene kadar

Hata kimin onu geç bitti ve şimdi çok geç

Anladım ben en sonunda söylediğin her şey

***

Yalan, yalan apaçık ortada her şey yalan, yalan

Utanma yok sende, her şeyin her zaman yalan, yalan

Yalan değil bu inan

***

Yağmur olsan yağma bana

Aşkı kırdın aşk olsun sana

İnanmıştım ama artık sen hiç boşa

bekleme beni

***

Yıldız olsan söndün bana

Bilmem kaç kez döndüm sana

Ama artık öldüm sana, sen hiç boşa

Bekleme beni, söz olsam söyleme beni

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