Yalan sözleri! Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözleri! 'Yalan' şarkı sözleri nedir, şarkı hakkında bilgiler!
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Sinan Akçıl ve Demet Akalın'ın birlikte söyledikleri Yalan şarkısı 15 Şubat tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözleri nedir? Yalan şarkı sözleri nelerdir? Yalan sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Yalan şarkısının söz ve müziği Sinan Akçıl'a aittir. Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz...
SİNAN AKÇIL & DEMET AKALIN - YALAN SÖZLERİ
Evet, kabul bir tanem bir kıymet vardı hala
Senin o gerçek yüzünü görene kadar
Hata kimin onu geç bitti ve şimdi çok geç
Anladım ben en sonunda söylediğin her şey
***
Yalan, yalan apaçık ortada her şey yalan, yalan
Utanma yok sende, her şeyin her zaman yalan, yalan
Yalan değil bu inan
***
Yağmur olsan yağma bana
Aşkı kırdın aşk olsun sana
İnanmıştım ama artık sen hiç boşa
bekleme beni
***
Yıldız olsan söndün bana
Bilmem kaç kez döndüm sana
Ama artık öldüm sana, sen hiç boşa
Bekleme beni, söz olsam söyleme beni