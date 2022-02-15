Yalan sözleri! Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözleri! 'Yalan' şarkı sözleri nedir, şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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Yalan sözleri! Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözleri! 'Yalan' şarkı sözleri nedir, şarkı hakkında bilgiler!

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Yalan sözleri! Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözleri! 'Yalan' şarkı sözleri nedir, şarkı hakkında bilgiler!

Sinan Akçıl ve Demet Akalın'ın birlikte söyledikleri Yalan şarkısı 15 Şubat tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözleri nedir? Yalan şarkı sözleri nelerdir? Yalan sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Yalan şarkısının söz ve müziği Sinan Akçıl'a aittir. Sinan Akçıl & Demet Akalın - Yalan şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz...

SİNAN AKÇIL & DEMET AKALIN - YALAN SÖZLERİ

Evet, kabul bir tanem bir kıymet vardı hala

Senin o gerçek yüzünü görene kadar

Hata kimin onu geç bitti ve şimdi çok geç

Anladım ben en sonunda söylediğin her şey

***

Yalan, yalan apaçık ortada her şey yalan, yalan

Utanma yok sende, her şeyin her zaman yalan, yalan

Yalan değil bu inan

***

Yağmur olsan yağma bana

Aşkı kırdın aşk olsun sana

İnanmıştım ama artık sen hiç boşa

bekleme beni

***

Yıldız olsan söndün bana

Bilmem kaç kez döndüm sana

Ama artık öldüm sana, sen hiç boşa

Bekleme beni, söz olsam söyleme beni

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