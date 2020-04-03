Yakutiye'nin hijyen seferberliği hız kesmiyor
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Yakutiye Belediyesi, Koronavirüs, Yakutiye, Yerel

Yakutiye'nin hijyen seferberliği hız kesmiyor

Yakutiye'nin hijyen seferberliği hız kesmiyor Yakutiye Belediyesi 96 kişilik dezenfekte ekibi ile ilçeye bağlı köylere de girdi Koronavirüsle mücadelede yoğun bir çalışma sergileyen ve ilçe merkezi ile birlikte köylerde de dezefeksiyon yapan Yakutiye Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir yandan...

03.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:14
Yakutiye'nin hijyen seferberliği hız kesmiyor

Yakutiye'nin hijyen seferberliği hız kesmiyor

Yakutiye Belediyesi 96 kişilik dezenfekte ekibi ile ilçeye bağlı köylere de girdi

ERZURUM - Koronavirüsle mücadelede yoğun bir çalışma sergileyen ve ilçe merkezi ile birlikte köylerde de dezefeksiyon yapan Yakutiye Belediyesi'ne bağlı ekipler, bir yandan da mesire yerleri ve parklarda denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

İlçeye bağlı köylerde tek tek tüm evlere ve kullanım alanlarına yönelik detaylı bir şekilde dezenfeksiyon işlemi yapılırken bir yandan da köy sakinlerine konuyla ilgili duyarlılık mesajları veriliyor.

Köy muhtarları ile birlikte ihtiyaç sahipleri belirlenerek gerekli maddi ve manevi destek sürdürülüyor. Bu uygulamadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar bu hassas günlerde devletin yanlarında olduğunu bilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler.

Şehir merkezi ve köylerde sosyal mesafe kurallarına uyulması ve insanların gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasının önüne geçilmesi için Zabıta araçlarıyla sesli anonslar yapan Yakutiye Belediyesi ekipleri, Sağlık Bakanlığı'nın ön gördüğü kuralları da sosyal medya hesaplarından vatandaşa anlatıyor.

7 bin 600 noktada dezenfekte işlemi yapıldı

Yapılan açıklamada belediye ekiplerince her gün en az bin 500 noktada dezenfekte işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Geçen hafta içerisinde kent merkezinde 7 bin 600 işletme, dükkan, market, apartman olmak üzere ilçeye bağlı köylerde de ev ve ortak alanlar Koronavirüs'e karşı dezenfekte edildi.

Yakutiye'nin her köşesi dezenfekte edilecek

Yakutiye ilçe sınırlarında bulunan mahalle ve köylerin tamamında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştireceklerini ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar açıklamasında "Hemşehrilerimiz konut veya iş yerlerinin dezenfeksiyon işlemi için belediyemizi arıyorlar, tabii ki hassasiyetlerini anlıyorum ancak hiç endişe etmesinler bizler gerekli planlamalarımızı yaptık. Bizden talep etmiş olsunlar veya olmasınlar, köy ve şehir merkezi ayırımı yapmaksızın bizler tüm evlerin, apartmanların, dükkanların, iş merkezlerinin, kamu binalarının ve ortak kullanım alanlarının tamamını dezenfekte edeceğiz. Zaten şu an bir çok yeri de bitirmiş durumdayız, çalışmamız son sürat devam edecektir. Ayrıca bu işlemi ihtiyaç süresince de tekrarlayacağız." dedi.

Dezenfeksiyon çalışmasında kullanılan dezenfektan madde seçimi ve uygulama yönteminin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Covid-19 rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun yapıldığına dikkat çeken Başkan Uçar, belediye bünyesinde görev yapan üç Çevre Mühendisi'nin denetim ve kontrolünde dezenfektasyon malzemesinin etken maddeler ve seyreltme oranlarının sürekli kontrol edildiğini belirtti.

Ülkemiz, Dünya'ya örnek oldu

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Koronavirüs salgınının ilk çıktığı andan itibaren büyük bir titizlikle tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde zamanında alınan tedbirlerle Türkiye'nin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirtti. Başkan Mahmut Uçar; "Hemşehrilerimizin sağlığı için her türlü tedbiri alıyoruz. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde önerilen tedbirlere uyan ve anlayış gösteren halkımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın ihtiyaçları için her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Yakutiye'nin hijyen seferberliği hız kesmiyor

Kaynak: İHA

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Yakutiye'nin hijyen seferberliği hız kesmiyor
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