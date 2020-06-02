Yakutiye'deki parklar çocuklar için yeniden dezenfekte edildi
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Yakutiye'deki parklar çocuklar için yeniden dezenfekte edildi

Yakutiye Belediyesi koronavirüsle mücadele ekipleri, yarın dışarı çıkacak olan çocuklar için ilçe merkezinde bulunan parklardaki çocuk oyun elemanlarını dezenfekte etti.

Yakutiye'deki parklar çocuklar için yeniden dezenfekte edildi
02.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:23

Yakutiye Belediyesi koronavirüsle mücadele ekipleri, yarın dışarı çıkacak olan çocuklar için ilçe merkezinde bulunan parklardaki çocuk oyun elemanlarını dezenfekte etti.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilme izni nedeniyle çocuklar için oyun elemanlarını dezenfekte eden ekipler, çocukları ve onlara eşlik edecek olan ailelerini gerekli tedbirleri almaları hususunda da uyardı.

Başkan Mahmut Uçar, normalleşme sürecinde tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, temizlik ve hijyen konusunda Belediye olarak hazırlıklarını titizlikle yaptıklarını kaydederek, vatandaşları salgına karşı duyarlı davranmaya ve Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini uygulamaya devam etmesini istedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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