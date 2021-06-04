Yakutiye Belediyesi yaz sezonunda asfaltlama ile park, bahçe bakımına hız verdi
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Yakutiye Belediyesi yaz sezonunda asfaltlama ile park, bahçe bakımına hız verdi

Yakutiye Belediyesi yaz sezonunda asfaltlama ile park, bahçe bakımına hız verdi
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'un Yakutiye Belediyesi, yaz sezonunda asfaltlama ile park ve bahçe bakımı çalışmalarını hızlandırdı.

Erzurum'un Yakutiye Belediyesi, yaz sezonunda asfaltlama ile park ve bahçe bakımı çalışmalarını hızlandırdı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı sonrası başlattıkları yaz sezonu çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Bir yandan vatandaşların talebi doğrultusunda bozuk yolları onardıklarını, diğer yandan da kaldırım ve parklarda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğun tempoda devam ettirdiklerini ifade eden Uçar, parklardaki çocuk oyun alanları ve bankları da onararak vatandaşların ve çocukların kullanımına hazır hale getirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Uçar, asfalt, çevre düzenlemesi ve park bahçe bakımlarının yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki tedbiri de elden bırakmadıklarını sözlerine ekledi.

Yakutiye Belediyesi yaz sezonunda asfaltlama ile park, bahçe bakımına hız verdi
Yakutiye Belediyesi yaz sezonunda asfaltlama ile park, bahçe bakımına hız verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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