Yakutiye Belediye Başkanı Korkut, Öğrencileri Sevindirdi

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 50. Yıl Ortaokulunda eğitim öğrenim gören başarıyla mezun olan 6 öğrenciye, verdiği sözü tutarak bisiklet hediye etti.

Korkut, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi sonlarında ziyaret ettiği 50.Yıl Ortaokulunda, okulun son sınıf öğrencilerinden başarılı olanlara bisiklet hediye edeceği sözünü verdi.

Eğitim döneminin sona ermesiyle Okul Müdürü Selami Topaloğlu'ndan son sınıf birincileri hakkında bilgi alan Korkut, hediye sözünü yerine getirerek beraberinde getirdiği 6 bisikletle okulu yeniden ziyaret etti.

Korkut, okullarından barıyla mezun olan son sınıf birincileri Duygu Nur Sarı, Esra Çakmak, Rabia Hayat Savaş, Burak Sayım, Nida Korkmaz ve Melisa Delioğlu'nu tebrik ederek, öğrencilere bisikletlerini hediye etti.

Öğrencilere eğitimin önemini anlatan Korkut, belediye olarak eğitime olan desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Korkut'un sürprizi ile büyük sevinç yaşayan öğrenciler de Korkut'a teşekkür edere,k kendi elleriyle yaptıkları Sultan Abdulhamit Han'ın yağlı boya tablosunu hediye etti.