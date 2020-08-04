Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz gün mangal ateşiyle başlayan ve yaklaşık 400 hektar alanın küle döndüğü orman yangınına ilişkin gözaltına alınan piknikçi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

04.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:04

Menderes'de çıkan ve 22 saatte kontrol altına alınarak, söndürülen orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan piknikçi E.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan orman yangını 22 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yaklaşık 400 hektarlık alan da küle döndü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunduğunu ifade ederek olayla ilgili E.Y.'nin de gözaltına alındığını açıklamıştı. Jandarma ve orman ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda ise yangına piknikçi E.Y.'nin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu belirlendi. E.Y., gözaltına alındı.

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Pazar günü Çile Mahallesi mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahalede bulunulmuş, yangın, ekiplerin çabasıyla gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı.

E.Y'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenilmişti.

Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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