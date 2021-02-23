Stadyum büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya yaklaşıyor! Uzmandan açıklama geldi

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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan NASA, stadyum büyüklüğündeki bir asteroidin pazartesi günü Dünya'ya yaklaşacağını açıkladı. Gezegeni ıskalaması beklenen asteroitle ilgili konuşan Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilim Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük "Şu an çarpacağını düşünmüyorum, ancak bu ihtimal her zaman var" dedi.

NASA'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, en büyüğünün çapı 213 metreye ulaşan bir grup devasa uzay nesnesi Dünya'ya doğru ilerliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ DÜNYA'YA YAKLAŞACAK

Ajans, uzayda saniyede 8,4 kilometre hızla (30.000 km/ saatin üzerinde) seyahat eden 'stadyum büyüklüğündeki' asteroit, '2020 XU6'nın, pazartesi günü Dünya'ya yaklaşacağını açıkladı.

GEZEGENİ ISKALAMASI BEKLENİYOR

Kurum tarafından yapılan hesaplamaya göre, dev asteroidin gezegenimizi yaklaşık dört milyon kilometre ile ıskalaması bekleniyor.

"BİR YAKINLAŞIP BİR UZAKLAŞIYORLAR"

Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilim Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, NASA'nın "dev asteroit dünyaya yaklaşıyor" açıklamasını yorumladı.

Stadyum büyüklüğündeki gök taşının dünyanın 4 milyon kilometre yakınından geçeceği ifadelerini değerlendiren Küçük, "Asteroit diye tabir ettiğimiz oluşumlar Mars ile Jüpiter arasında yer alıyor. Bunlar dünyanın kütlesinden küçük olduğu için dünyaya çarpma potansiyeline sahipler. Bir asteroit parçası eğer dünya atmosferinden geçerek dünyaya düşerse gök taşı diyoruz. Bunlar belirli bir eliptik yörüngede dolaşırken yakınlaşıp uzaklaşıyorlar.

"BU İHTİMAL HER ZAMAN VAR"

Pelin Başalma Şanlı, "Söz konusu asteroitin bölünüp parçalanarak dünya bir meteor yağmuru olarak düşme ihtimali var mı?" sorusunu yöneltti.

Önemli değerlendirmelerde bulunan Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilim Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Bu ihtimal her zaman var" diyerek sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Zaten 4,6 milyar yıldır gezegenlerin oluşum süreçleri bu şekilde gerçekleşti. Bu ihtimaller her zaman var ve ona göre takipler yapılıyor. Ne mutlu ki bize atmosfer var. Düşecek olsalar bile atmosferde yanabilirler, yanarak küçülebilirler. Ama ben şuanda dünyaya çarpma noktasında olduklarını düşünmüyorum".