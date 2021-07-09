Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı.

Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre TÜRG MAK Madencilik Fabrikasına ait yakıt ikmal tankı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Süleyman Bayrak idaresindeki 28 H 8346 plakalı yakıt ikmal tankı maden ocaklarında yakıt ikmali yaptıktan sonra fabrikaya doğru hareket etti, Hüseyin Ağa mevkisine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tank şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü Süleyman Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken kamyonette bulunan diğer fabrika personeli Yüksel Güzel ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen jandarma araştırma yaparken, Aşkale itfaiye ekipleri kazada yaralanan Güzel'i sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı, ambulansla Erzurum'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika... Yakıt ikmal tankı şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Celal Dilsiz

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