Yakışıklı Oyuncu Jason Momoa, Çevreyi Korumak İçin 7 Yıl Aradan Sonra Sakallarını Kesti

Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan'ın yönettiği Aquaman filminin başrol oyuncusu Jason Momoa, sakallarını kesti.

Declan, Aquaman ve Khal Drogo karakterlerine ikonikleşmiş sakallarıyla hayat veren Momoa'nın yeni hali sosyal medyada gündem oldu.

ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN SAKALLARINI KESTİ

Amerikalı ünlü aktör, sakallarını keserken çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaştı. "Hoşçakal Drogo, Aquaman, Declan, Baba" yazan Jason Momoa neden sakallarını kestiğini uzun bir yazı ile anlattı ve plastik atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileri konusunda farkındalık yaratmak istediğini belirtti.

"BU TOPRAKLAR BİZİM"

"Çocuklarım, çocuklarınız, dünya için… Gezegenimizin sağlığı için… Okyanusları temizleyelim. Bu topraklar bizim" diyen Momoa, geri dönüşümün önemine de dikkat çekti. Yakın zaman sonra Apple'ın dijital yayın platformunda başlayacak olan 'See' adlı bilim kurgu dizisinde rol almaya hazırlanan Momoa, herkesi kendisine katılmaya davet etti.