Yakışıklı filmi konusu ne? Yakışıklı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Yakışıklı filmi oyuncuları kimlerdir?

Yakışıklı filmi bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşacak. Yakışıklı filmi yeşilçamın ilgi çekici filmlerinden biri oldu. Peki, Yakışıklı filminin konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede çekildi? Yakışıklı filmi oyuncuları kimler? Yakışıklı filmi konusu ne, nerede çekildi? Detaylar haberimizde.

Yakışıklı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yeşilçam klasikleri arasında yer alan 1987 yılı yapımı Türk filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Ayşegül Uygurer filmin başrollerinde yer alıyor. Seksenli yıllarda oldukça meşhur olan telsiz ile arkadaş bulma yöntemi ile tanışan Selim ve Aliye'nin hikayesi filmde konu alınıyor. İşte Yakışıklı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

YAKIŞIKLI FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yakışıklı filmi 10 Mart Çarşamba günü saat 22:30 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

YAKIŞIKLI FİLMİ KONUSU

Kamyonetle gazete dağıtıcılığı yaparak hayatını kazanan Selim bir arkadaşına özenerek aldığı telsizle görüşmeler yapmaya başlar. Telsiz kodu ise yakışıklıdır ve kısa süre sonra bu sayede tanıştığı kızla çıkmaya, ardındanda evlenmeye karar verirler. Ancak hayat şartları nedeniyle iki tarafın aileside karşıdır. Maddi imkansızlıklar ve önlerindeki bin bir zorlukla mücadele etmeye başlayan iki genci trajik komik olaylar beklemektedir.

YAKIŞIKLI FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal - Selim

Ayşegül Uygurer - Aliye

Ülkü Ülker - Mualla

Tuncer Sevi - Mualla'nın kocası

Muharrem Gürses - Selim'in dedesi

Güzin Özipek - Selim'in annesi

Renan Fosforoğlu - Aliye'nin babası

Hüseyin Kutman - Yazı işleri müdürü Ragıp bey

Yönetmen: Orhan Aksoy

YAKIŞIKLI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yakışıklı filmi, Yeşilçam klasikleri arasında yer alan 1987 yılı yapımı Türk filmidir.

YAKIŞIKLI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Yakışıklı filmi İstanbul'da çekilen filmlerden biridir.