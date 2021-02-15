Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu

15.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:09
Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde, 52 yaşındaki adam zeytin ağacında asılı olarak bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde, 52 yaşındaki adam zeytin ağacında asılı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde bahçede çalışacağım diyerek evden ayrılan S.Y akşam olunca eve geri dönmedi. S.Y'yi arayıp bulmayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin gelmesini beklerken yakınları ve mahalleli S.Y'yi aramaya devam etti.

S.Y, saat 22.00 sıralarında, mahalleden uzak bir noktada kendisine ait bahçede zeytin ağacında boynundan iple asılı halde bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, S.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerine gelerek cesedi incelemesinin ardından ceset bulunduğu yerden alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak savcılık ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu
Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Merve Dizdar Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 17:09:49. #1.15#
title