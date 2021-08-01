YAKINLARI 2 GÜN HABER ALAMADI, EVİNDE UYURKEN BULUNDU

BURSA'da, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı gerekçesiyle itfaiye ekiplerince evinin kapısı kırılan Mehmet Kara (83), uyurken bulundu.

BURSA'da, yakınlarının 2 gündür haber alamadığı gerekçesiyle itfaiye ekiplerince evinin kapısı kırılan Mehmet Kara (83), uyurken bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Mehmet Kara'dan iki gündür haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. Kara'nın evine gelen ekipler de kapıya defalarca vurmalarına rağmen, açan olmadı. İzinler alındı ve evin kapısı itfaiye ekiplerince kırıldı. Eve girildiğinde Kara'nın yatak odasında uyuduğu görüldü. Polis ve itfaiye ekiplerini evinde görünce şaşıran Kara, Neden kapıyı açmadın sorusuna Duymadım diyerek, cevap verdi. Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler evden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı