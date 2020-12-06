Son Dakika | Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - Yeniden
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Son Dakika | Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - Yeniden

06.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:50

Son dakika haberler: ERZURUM'da Raci Aslan, yakını 3 kadını tabancayla vurup öldürdü.

ERZURUM'da Raci Aslan, yakını 3 kadını tabancayla vurup öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve başına dayadığı silahla caddede gezen Aslan, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Zanlı tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Raci Aslan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı yakını 3 kadını tabancayla vurdu. Zanlı elindeki silahla kaçtı. Vurulan kadınlardan 2'si olay yerinde 1'i de kaldırıldığı hastenede yaşamını yitirdi. Bir cadde üzerinde elindeki silahı başına dayamış olarak gezen zanlı Aslan, polis ekiplerinin teslim olması çağrılarına olumsuz yanıt verdi.  İkna olmayan zanlı, elinden ve karın bölgesinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Aslan tedavisi için hastaneye götürüldü. 

 


Son Dakika | Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - Yeniden
Son Dakika | Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - Yeniden
Son Dakika | Yakını 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı (1) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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