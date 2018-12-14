Aliya İzzetbegoviç Müzesi Müdürü Adnan Zişko, "Türkiye güçlü oldukça Boşnaklar da güçlü olacak." dedi.

Aliya İzzetbegoviç Müzesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğinde Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Yakından Aliya İzzetbegoviç" programı düzenledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, burada yaptığı konuşmada, Bosna halkıyla Türkiye halkı arasında yeniden bir köprü inşa edildiğini ifade etti.

Aydın, geçmişin unutulmaması, rahat yaşanılan bugün için ödenen bedellerin mutlaka bilinmesi gerektiğini kaydetti.

TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde konuşan Aliya İzzetbegoviç Müzesi Müdürü Adnan Zişko ise müzede bin 487 şehidin yattığını söyledi.

Müzede İzzetbegoviç'in hayatını bilim ve askerlik, komutanlık şeklinde iki kısma ayırdıklarını ifade eden Zişko, Aliya İzzetbegoviç'in hem Batı'da hem de Doğu'da saygı görmüş nadir siyasetçilerden birisi olduğunu vurguladı.

Bosna'da 1990'lı yıllardaki bazı konularda bir mesafe alınamadığını, bazı düzelmesi gereken sorunlar olduğuna değinen Zişko, "Silahlar sustu ama Hırvatistan ile Sırbistan'ın tutumu hiç değişmedi, aynı." dedi.

Türkiye'nin, halkının hep yanlarında olduğunu ve tutumunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Zişko, şöyle konuştu:

"Biz inanıyoruz ki inşallah ilerleyen dönemlerde Türkiye daha güçlü olacak. Türkiye güçlü oldukça Boşnaklar da güçlü olacak."

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ise İzzetbegoviç'in, hayatında iki kez hapishaneye girdiğini, ikisinin de fikirlerinden dolayı olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Hapishaneden çıktıktan sonra bize hapishane hayatını anlatıyordu. 'En büyük sorun gördüğünüz duvarlar değil, duvarların içinde yatan insanlardır' dedi. Aliya, 'Özgürlüğe Kaçışım' kitabında hapishanedeki kendi iç alemini yazmıştır."

Bosna'nın savaşta zor dönemler yaşadığını ifade eden Sadoviç, İzzetbegoviç'in "Saldırganlar bir gün yorulacak, biz direnmede yorulmayacağız." sözünü anımsattı.

Programda Aliya İzzetbegoviç'in fotoğraflarının yer aldığı "Aliya" sergisi de açıldı.